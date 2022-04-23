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Le Monde: Франция конфисковала вторую картину из собрания братьев Морозовых

Денис Ламехов
Сегодня в 11:11

Французские власти конфисковали еще одну картину из собрания братьев Морозовых, выставлявшихся в парижском фонде Louis Vuitton. Это портрет Тимофея Морозова, написанный в 1891 году Валентином Серовым, пишет французская газета Le Monde, не называя источники.

По информации издания, полотно принадлежит Музею искусства авангарда МАГМА, созданному российским предпринимателем Моше Кантором в 2001 году. В собрании МАГМА — работы Леона Бакста, Марка Шагала, Эля Лисицкого, Хаима Сутина, Амедео Модильяни, Эрика Булатова, Ильи Кабакова и других мастеров.

Кантор владеет компанией-производителем минеральных удобрений «Акрон». Евросоюз ввел против предпринимателя персональные санкции. После введения ограничений он покинул пост президента Европейского еврейского конгресса. Также Кантор является главой Фонда Всемирного форума памяти Холокоста и Европейского совета по толерантности и примирению.

9 апреля Le Monde сообщала, что Франция оставит у себя несколько картин, включая полотно Петра Кончаловского «Автопортрет в сером», которой владеет российский бизнесмен Петр Авен. Против него ввели санкции ЕС и Великобритания. Тогда в посольстве России в Париже не подтвердили задержание работ.

Экспонаты были показаны в парижском фонде Louis Vuitton на выставке «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства», открытой 21 сентября 2021 года президентом Франции Эммануэлем Макроном. Она завершилась 3 апреля.

Первый автомобиль с произведениями искусства прибыл на территорию России 18 апреля. Спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что полотна могут вернуться из Франции к середине мая.

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