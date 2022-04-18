Швыдкой: коллекция братьев Морозовых может вернуться в Россию к середине мая

Специальный представитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что произведения искусства из собрания коллекционеров Михаила и Ивана Морозовых, выставлявшихся в Париже, могут вернуться в Россию к середине мая. Его слова передает «Интерфакс».

Работы были показаны в парижском фонде Louis Vuitton на выставке «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства», открытой 21 сентября 2021 года президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Она завершилась 3 апреля.

Первый автомобиль с экспонатами прибыл на территорию России сегодня, 18 апреля. Швыдкой заявил, что была создана формула, «по которой все вещи, которые находятся в Европе и не только в Европе, будут доставлены в РФ по завершении работы выставок».

Ранее он отмечал, что среди работ есть те, что принадлежат частным лицам, попавшим под персональные санкции ЕС. 9 апреля газета Le Monde сообщила, что одна из картин, «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского, принадлежит российскому бизнесмену Петру Авену. Ограничения против него ЕС ввел 28 февраля.

16 марта «Афиша Daily» рассказала о полотнах из коллекции Морозовых, которые застряли в Париже. Среди них — работы Пьера Огюста Ренуара и Винсента Ван Гога, «Женщина, держащая плод» Поля Гогена и «Девочка на шаре» Пабло Пикассо. Всего в Россию должны вернуться порядка 200 произведений искусства.