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Первая машина с работами из собрания братьев Морозовых прибыла из Франции в Россию

Денис Ламехов
Сегодня в 16:41

Первый автомобиль с экспонатами из собрания коллекционеров Михаила и Ивана Морозовых, ныне принадлежащими российским музеям и выставлявшимися в Париже, прибыл на территорию России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на спецпредставителя президента по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

Он не рассказал, какие работы на борту машины, и не уточнил, в коллекции каких музеев они входят. Швыдкой заявил, что была создана формула, «по которой все вещи, которые находятся в Европе и не только в Европе, будут доставлены в РФ по завершении работы выставок».

Произведения искусства были показаны в парижском фонде Louis Vuitton на выставке «Коллекция Морозовых. Шедевры современного искусства», открытой 21 сентября 2021 года президентом Франции Эммануэлем Макроном. Она завершилась 3 апреля.

22 марта The New York Times сообщил, что основные проблемы с возвращением картин — это логистика и безопасность. Большинство стран Европы закрыли небо для самолетов российских авиакомпаний, а многие европейские перевозчики перестали летать в Россию.

16 марта «Афиша Daily» рассказала о полотнах из коллекции Морозовых, которые застряли в Париже. Среди них — «Женщина, держащая плод» Поля Гогена, «Девочка на шаре» Пабло Пикассо и один из видов на мост Ватерлоо Клода Моне.

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