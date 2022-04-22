Боррель: ЕС пока не намерен вводить централизованное эмбарго на нефть из России

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил, что ЕС пока не намерен вводить централизованное эмбарго на нефть из России. Его слова передает ТАСС.

Согласно заявлению Борреля, несколько стран ЕС пригрозили наложить вето на такое решение, если оно будет вынесено на голосование. Теперь государства союза добровольно уменьшают импорт российской нефти, заявил глава евродипломатии.

Он добавил, что в среднесрочной перспективе странам Евросоюза в любом случае предстоит отказаться от поставок энергоносителей из России — он назвал это «самым важным этапом построения автономии».

7 апреля Европарламент призвал немедленно запретить импорт нефти, газа, угля и ядерного топлива из России.

13 апреля стало известно, что 57% граждан Германии высказались против эмбарго на российские газ и нефть. Тогда же канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна вместе с Германией, Венгрией и Болгарией выступает против запрета на поставки российского газа.