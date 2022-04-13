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Опрос: 57% граждан Германии высказались против эмбарго на российские газ и нефть

Виктория Шанина
Сегодня в 19:13

Больше половины немцев не согласны с необходимостью Германии немедленно ввести эмбарго на российские нефть и газ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на опрос социологической фирмы Allensbach.

Опрос проводился с 25 марта по 6 апреля. Респондентам предложили выбрать одно из двух утверждений:


  • «Я считаю, что Германия должна немедленно прекратить покупку нефти и газа из России. Не может быть так, чтобы Германия далее получала это сырье из России и таким образом финансировала российское государство и опосредованно войну против Украины»;
  • «Разумеется, это проблематично, что Германия далее получает нефть и газ из России. В любом случае мы не можем в краткосрочной перспективе заменить энергоснабжение из России без того, чтобы у нас не возникли дефицит и дальнейший рост цен. В настоящий момент мы должны продолжать закупать нефть и газ из России».

Большинство опрошенных, это около 57%, выбрали вторую позицию и, таким образом, не поддержали немедленного эмбарго на российские ресурсы. С первой позицией согласились 30% участников.

Вместе с тем в опросе появилось утверждение бывшего президента Германии Йоахима Гаука. Он заявлял, что для сдерживания России немцы могут частично поступиться своим благосостоянием и «немножко померзнуть ради свободы». Такую позицию поддержали только 24% респондентов, 59% высказались против.

Кроме того, 71% опрошенных обеспокоены ростом цен, 62% — безопасностью энергоснабжения. 54% респондентов стали чаще обращать внимание на цены, 47% снижают температуру термостатов в домах, экономя на отоплении, 45% экономят в целом, 37% реже используют автомобиль. Не изменилась жизнь только у 17% опрошенных.

В конце марта Reuters сообщил, что страны Евросоюза обсуждают возможность введения эмбарго на российскую нефть в рамках пятого пакета санкций. На эмбарго настаивали страны Балтии. Тогда Германия, по информации издания, выступила против, так как это поспешное решение в условиях и без того высоких цен на энергоносители в Европе.

Позже Reuters написал, что власти Германии готовы ввести эмбарго на российский уголь. Однако страна готова пойти на такие меры, только если они будут вводиться постепенно.

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