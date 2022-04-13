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Австрия, Германия, Венгрией и Болгария выступают против эмбарго на российский газ

Денис Ламехов
Сегодня в 21:59

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что его страна вместе с ФРГ, Венгрией и Болгарией выступает против запрета на поставки российского газа. Об этом сообщает «Коммерсант».

«Мы зависим от газа из России. Наша промышленность зависит от газа. И поэтому мы должны принять такие санкции, которые бы вредили России больше, чем нам», — сообщил Нехаммер.

Он добавил: «Европейский союз решил, что мы должны пытаться сделать все, чтобы покончить с зависимостью от российского газа, Австрия тоже этого хочет, безусловно. Но сейчас это невозможно. Потребуется время».

7 апреля Европарламент призвал немедленно запретить импорт нефти, газа, угля и ядерного топлива из России.

11 апреля верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что главы МИД европейских стран не приняли окончательных решений по запрету на поставки нефти и газа из России.

Сегодня, 13 апреля стало известно, что 57% граждан Германии высказались против эмбарго на российские газ и нефть.

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