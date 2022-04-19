В России начнут изучать историю с первого класса, «чтобы сохранялась историческая память»

Минпросвещения России собирается ввести изучение истории с первого класса школы, «чтобы сохранялась историческая память». Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов на первом всероссийском школьном историческом форуме «Сила в правде!».

Он также пообещал не допустить плохого отношения к «братскому народу» Украины и Беларуси во время изучения предмета. Отчет о пройденном форуме и выставке «Обыкновенный нацизм» в Музее Победы в Москве появился на сайте Минпросвещения.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что «семилетки интересуются абсолютно всем тем же, что и взрослые», поэтому Минпросвещения «уполномочено принимать такие решения» и «реализовать свои полномочия». Его спросили, не слишком ли рано дети будут начинать изучение истории.

На данный момент изучения истории в школах начинается с пятого класса.

25 марта Минпросвещения пообещало обсудить предложение экс-министра культуры Владимира Мединского о введении в школах регулярного воспевания страны, государственного флага и иных символов.

С 18 апреля в Воронежской области занятия в школах начинаются с поднятия флага России.