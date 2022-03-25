Минпросвещения обсудит предложение Владимира Мединского о введении в школах молитв во славу России

Министерство просвещения России заявило о готовности обсудить предложение министра культуры Владимира Мединского о введении в школах регулярного воспевания страны, государственного флага и иных символов. Об этом cообщил ТАСС.

Минпросвещения намерено обсудить эту инициативу с экспертным сообществом. «Сегодня любое нововведение в школах требует детальной проработки и экспертного обсуждения», — объяснил представитель ведомства.

Ранее Мединский предложил перенять американский опыт патриотического воспитания в школах. Он выступил с заявлением об этом на втором заседании межведомственной комиссии по историческому просвещению.

В нем он отметил, что «во всех государственных и частных школах США на протяжении последних 150 лет учебный день начинается с короткой молитвы во славу Америки». Аналогичную систему можно ввести и в России, считает министр.