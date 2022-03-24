Мединский сравнил нынешнюю ситуацию со Смутой и призвал переводить «Бесогон» на «максимум языков»

Помощник президента России Владимир Мединский и председатель Российского военно-исторического общества (РВИО) выступил на втором заседании Межведомственной комиссии по историческому просвещению. Он сравнил нынешнюю ситуацию в России со Смутным временем и 1917 годом, призвал воспевать в школах флаг и гимн страны, а также перевести передачи Никиты Михалкова «Бесогон» на как можно большее количество языков.

По словам Мединского, сейчас коллективный Запад толкает Россию к разрушению политической системы. «На кону сегодня само существование России как русской цивилизации. Я вижу мало аналогий сегодняшнему моменту в истории. Смутное время, канун февраля 1917 года, 1989 год — распад СССР», — заявил он.

Помощник президента считает, что в такое время российские телеканалы должны уменьшить число развлекательных передач. А вместо них показывать хорошие отечественные и зарубежные фильмы. «Даже иностранное хорошее кино без авторских прав — кому сейчас нужны эти авторские права?» — задает риторический вопрос Мединский.

Другим важным шагом он называет перевод проекта «Бесогон» Никиты Михалкова на «максимум языков». Выпуски передачи нужно выкладывать во всех соцсетях, поскольку «правду вовне сейчас нести крайне тяжело». По словам председателя РВИО, перед Россией — «величайший вызов в истории» и «надо действовать сообразно этому вызову».

Он также считает, что России нужно перенять опыт по патриотическому воспитанию в школах США, где занятия ежедневно начинаются с воспевания страны, ее флага и государственных символов. Только в некоторых штатах эту «молитву во славу Америки», написанную во второй половине XIX века, школьники не обязаны произносить вслух, если она «противоречит их какой‑то там толерантности», отмечает помощник президента.

Мединский обратился к Минпросвещения с рекомендацией ввести аналогичную систему в российских школах «прямо сейчас, прямо сегодня».

«Мы живем сегодня с вами в учебнике истории, прямо внутри. И если мы будем жить с вами по-старому, не мобилизовавшись и не перестроившись, то я думаю, что мы осознаем, что мы живем в последней его главе. И не факт, что эта глава будет написана на русском языке», — заключил он.