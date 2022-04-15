В Воронежской области занятия в школах будут начинаться с поднятия флага России

В Воронежской области занятия в школах с 18 апреля будут начинаться поднятием флага России. Об этом рассказал в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Гусев.

Он отметил, что «сегодня очень важно вложить в детей правильные смыслы о Родине, воспитать в них уважение к ценностям страны». Каждая школа будет выбирать способ поднятия флага самостоятельно.

Ранее власти Белгородской области объявили о создании министерства по делам молодежи, основной задачей которого станет патриотическое воспитание. Ведомство должно будет подготовить детей, чтобы те были «стойкими к тем вызовам, которые есть сегодня».

Кроме того, в начале апреля в Чебоксарах запустили пилотный проект «Родина у нас одна», подразумевающий внедрение в школах обязательного исполнения гимна страны.

Это произошло после того, как экс-министр культуры Владимир Мединский предложил перенять американский опыт воспевания символов государства. Минобр заявил, что готов обсудить инициативу.