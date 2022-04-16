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Россия ввела санкции против Бориса Джонсона и британских министров. Им запретили въезд в страну

Рустам Абдуллин
Сегодня в 12:59

МИД России ввел персональные санкции против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и британских министров. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.

Членам британского правительства запретили въезд в Россию за «нагнетание обстановки вокруг Украины», «накачивание киевского режима летальными вооружениями» и «координацию аналогичных усилий со стороны НАТО».

«Неприемлемо и подстрекательство Лондона, усиленно подталкивающего не только своих западных союзников, но и другие страны к введению широкомасштабных антироссийских санкций, которые, однако, бессмысленны и контрпродуктивны», — говорится в заявлении российского МИД.

Под российские санкции, в том числе, попали:


  • Борис Джонсон, премьер-министр;
  • Доминик Рааб, министр юстиции;
  • Элизабет Трасс. министр иностранных дел;
  • Бен Уоллес, министр обороны;
  • Грант Шаппс, министр транспорта;
  • Прити Пател, министр внутренних дел;
  • Риши Сунак, министр финансов;
  • Квази Квартенг, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии;
  • Надин Доррис, министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта;
  • Джеймс Хиппи, заместитель министра обороны;
  • Никола Стерджен, первый министр Шотландии;
  • Суэлла Браверман, генеральный прокурор Англии и Уэльса;
  • Тереза Мэй, депутат парламента от консервативной партии, бывшая премьер-министр Великобритании.

«Русофобский курс британских властей, ставящих своей основной задачей разжигание негативного отношения к нашей стране, сворачивание двусторонних связей практически во всех областях, наносит ущерб благополучию и интересам жителей самой Британии. Любые санкционные нападки неизбежно ударят по их инициаторам и получат решительный отпор», — говорится в сообщении.

МИД обещает включить в этот список британских политиков и парламентариев, которые «способствуют нагнетанию антироссийской истерии, подталкивают „коллективный Запад“ к использованию языка угроз в диалоге с Москвой и занимаются бессовестным подстрекательством киевского неонацистского режима».

Ранее Великобритания ввела персональные санкции против российских бизнесменов, политиков и сотрудников государственных СМИ, а также секторальные санкции против России.

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