Россия ввела санкции против Бориса Джонсона и британских министров. Им запретили въезд в страну

МИД России ввел персональные санкции против премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и британских министров. Об этом сообщается на сайте российского ведомства.
Членам британского правительства запретили въезд в Россию за «нагнетание обстановки вокруг Украины», «накачивание киевского режима летальными вооружениями» и «координацию аналогичных усилий со стороны НАТО».
«Неприемлемо и подстрекательство Лондона, усиленно подталкивающего не только своих западных союзников, но и другие страны к введению широкомасштабных антироссийских санкций, которые, однако, бессмысленны и контрпродуктивны», — говорится в заявлении российского МИД.
Под российские санкции, в том числе, попали:
- Борис Джонсон, премьер-министр;
- Доминик Рааб, министр юстиции;
- Элизабет Трасс. министр иностранных дел;
- Бен Уоллес, министр обороны;
- Грант Шаппс, министр транспорта;
- Прити Пател, министр внутренних дел;
- Риши Сунак, министр финансов;
- Квази Квартенг, министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии;
- Надин Доррис, министр цифровизации, культуры, СМИ и спорта;
- Джеймс Хиппи, заместитель министра обороны;
- Никола Стерджен, первый министр Шотландии;
- Суэлла Браверман, генеральный прокурор Англии и Уэльса;
- Тереза Мэй, депутат парламента от консервативной партии, бывшая премьер-министр Великобритании.
«Русофобский курс британских властей, ставящих своей основной задачей разжигание негативного отношения к нашей стране, сворачивание двусторонних связей практически во всех областях, наносит ущерб благополучию и интересам жителей самой Британии. Любые санкционные нападки неизбежно ударят по их инициаторам и получат решительный отпор», — говорится в сообщении.
МИД обещает включить в этот список британских политиков и парламентариев, которые «способствуют нагнетанию антироссийской истерии, подталкивают „коллективный Запад“ к использованию языка угроз в диалоге с Москвой и занимаются бессовестным подстрекательством киевского неонацистского режима».
Ранее Великобритания ввела персональные санкции против российских бизнесменов, политиков и сотрудников государственных СМИ, а также секторальные санкции против России.