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Британия ввела санкции против «России сегодня», RT и гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга»

Виктория Шанина
Сегодня в 13:53

Власти Великобритании расширили санкционный список против России из‑за «военной спецоперации» на Украине. Соответствующий документ опубликован на сайте правительства страны.

Под ограничения попали два российских СМИ — телеканал RT и МИА «Россия сегодня». Вместе с тем в перечне оказались 12 россиян, включая гендиректора «Газпром-Медиа Холдинга» Александра Жарова, начальника Национального центра управления обороной России, генерал-полковника Михаила Мизинцева, телеведущего ВГТРК Сергея Брилева, у которого есть британское гражданство, а также главреда Sputnik Антона Анисимова.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины. В ответ на действия российских властей Евросоюз, США, Япония, Австралия, Великобритания и другие страны ввели санкции. Они затронули банки, бизнесменов, чиновников и ряд компаний.

В частности, Великобритания неоднократно объявляла о введении санкций. Первые коснулись ВТБ, «Аэрофлота», Ростеха и других российский компаний, следующие — Центробанка. 28 февраля власти запретили заходить в порты страны кораблям, связанным с Россией. Также под ограничения попали РФПИ и его гендиректор Кирилл Дмитриев, следом — 386 депутатов Госдумы, а спустя несколько дней — еще более 350 россиян, включая бизнесменов, чиновников и медийных лиц. Недавние санкции затронули 59 физических лиц из России, включая Льва Хасиса и Олега Тинькова.

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