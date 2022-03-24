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Великобритания ввела санкции против Германа Грефа, Олега Тинькова и Альфа-банка

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:23

Великобритания ввела санкции в отношении 59 физических лиц из России. Об этом сообщается на сайте правительства.

Под ограничения попали глава Сбербанка Герман Греф, основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков, предприниматель Лев Хасис и другие. Санкции также ввели против шести белорусских организаций.

Лицам из санкционного списка запрещены въезд и выезд из Великобритании. Их активы в стране будут заморожены.

Кроме того, в санкционный список внесли Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, СМП Банк, РЖД, «Совкомфлот», «Русгидро».

15 марта Великобритания ввела санкции против более 350 российских бизнесменов, чиновников и медийных лиц. В список попали Дмитрий Медведев, Михаил Мишустин, Сергей Шойгу, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Сергей Собянин, Маргарита Симоньян и Владимир Соловьев.

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