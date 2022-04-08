МИД Финляндии разрешил вернуть России предметы искусства, задержанные на таможне

Министерство иностранных дел Финляндии разрешило вернуть России произведения искусства из музейных коллекций, которые были задержаны на таможне из‑за санкций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно заявлению МИД, 9 апреля вступят в силу законодательные изменения в соответствии с новыми санкциями Евросоюза. Они будут включать возможность стран ЕС выдавать «разрешения на вывоз и иную передачу культурных ценностей, включенных в официальное культурное сотрудничество, в Россию».

В начале апреля стало известно, что на финской границе застряли три груза с картинами, скульптурами, антиквариатом и другими произведениями искусства из собраний российских музеев. Причиной стали санкции ЕС, которые затронули куплю-продажу антиквариата.

Глава Минкульта России Ольга Любимова пояснила, что речь идет об экспонатах двух выставок, которые проходили в Италии. Первая — «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии» в миланской галерее Пьяцца-делла-Скала, она завершилась 27 марта. На ней были представлены предметы искусства из Эрмитажа, а также музеев-заповедников «Царское Село», «Павловск» и «Гатчина».

Вторая выставка, получившая название «Форма бесконечности», проходила в Музее современного искусства в Удине и завершилась 23 марта. На нее были привезены работы из Третьяковской галереи и Музея Востока.

Также в числе экспонатов, проходивших таможенную проверку на финской границе, оказались художественные произведения из ГМИИ Пушкина. Они прибыли из Японии, с выставки в городском музее Тиба.