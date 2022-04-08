перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Dr. Oetker полностью уходит с российского рынка 15:46
Фотобанк Moscow-Live/Flickr
Twitter заблокировал аккаунт Russia Today из‑за поста о «пленном военном ВСУ» 15:32
МИД Финляндии разрешил вернуть России предметы искусства, задержанные на таможне 15:13
В российский прокат выходит аниме Мамору Хосоды «Красавица и дракон» 14:47
Поисковики «Яндекса» и VK начали маркировать Google как нарушителя российских законов 14:43
Yung Lean и FKA Twigs представили совместный трек и клип. С семплом из «На заре» 14:25
ЕС ввел персональные санкции против 217 людей и 18 организаций 13:50
Из соцсетей Моргенштерна
Моршенштерн спел о расставании с супругой в новом треке «Селяви» 13:14
ЦБ снизит ключевую ставку до 17% годовых 11:56
Полина Гагарина выпустила новую песню «Навсегда» 11:41
«СберЗвук» добавил музыкальную совместимость и возможность подписываться на другие профили 11:37
Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
В России выявили 14 311 новых случаев коронавируса 11:20
«Казускома» выпустила клип «Ты не слышишь» 10:42
США вывели из‑под санкций продажу ПО и интернет-оборудования в Россию 10:01
КНДР возобновила работы по восстановлению ядерного полигона 9:53
Назальная вакцина от коронавируса уже вышла в гражданский оборот 9:13
Kostas Limitsios/Flickr
Booking.com заплатил штраф в 1,3 млрд рублей за навязывание невыгодных условий российским отелям 8:57
США ввели санкции против «Алросы» и «дочек» Объединенной судостроительной корпорации 8:40
В Битцевском лесу появятся новые экомаршруты 8:17
Ответственность за нападение на Муратова взяли на себя авторы телеграм-канала «Союз Z десантников» 3:16
Отключить рекламу

МИД Финляндии разрешил вернуть России предметы искусства, задержанные на таможне

Виктория Шанина
Сегодня в 15:13

Министерство иностранных дел Финляндии разрешило вернуть России произведения искусства из музейных коллекций, которые были задержаны на таможне из‑за санкций. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно заявлению МИД, 9 апреля вступят в силу законодательные изменения в соответствии с новыми санкциями Евросоюза. Они будут включать возможность стран ЕС выдавать «разрешения на вывоз и иную передачу культурных ценностей, включенных в официальное культурное сотрудничество, в Россию».

В начале апреля стало известно, что на финской границе застряли три груза с картинами, скульптурами, антиквариатом и другими произведениями искусства из собраний российских музеев. Причиной стали санкции ЕС, которые затронули куплю-продажу антиквариата.

Глава Минкульта России Ольга Любимова пояснила, что речь идет об экспонатах двух выставок, которые проходили в Италии. Первая — «Гран-тур. Миф, видение и чувство Италии» в миланской галерее Пьяцца-делла-Скала, она завершилась 27 марта. На ней были представлены предметы искусства из Эрмитажа, а также музеев-заповедников «Царское Село», «Павловск» и «Гатчина».

Вторая выставка, получившая название «Форма бесконечности», проходила в Музее современного искусства в Удине и завершилась 23 марта. На нее были привезены работы из Третьяковской галереи и Музея Востока.

Также в числе экспонатов, проходивших таможенную проверку на финской границе, оказались художественные произведения из ГМИИ Пушкина. Они прибыли из Японии, с выставки в городском музее Тиба.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
юмор
Шоу «Импровизация»
боевик
Всё везде и сразу
Китайская иммигрантка в мультивселенной безумия
премьеры
Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена
Константин Хабенский в роли легендарного барона
мультфильм
Мальчик-дельфин
Сказка о морском Маугли
видео
I Международная биеннале «Искусство будущего»
60 версий высокотехнологичного будущего от российских и иностранных художников
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
ЕС
Минкультуры России
Эрмитаж
Люди
Ольга Любимова
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить