ЕС заморозил активы ВТБ и ввел санкции против Олега Дерипаски

Евросоюз расширил список санкций против России и заморозил активы ряда российских банков и компаний. Всего в список вошли 216 физлиц, следует из документа.
ЕС заморозил активы ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», банка «Открытие» и 14 промышленных и транспортных компаний.
- Концерн «Калашников»
- Государственная транспортная лизинговая компания
- Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
- «Технологии машиностроения»
- Объединенная двигательная корпорация
- «Русские машины»
- Судостроительный завод «Море»
- Военно-промышленная компания
- Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
Персональные санкции ввели против:
- Олега Дерипаски
- Кирилла Шамалова
- Германа Грефа
- Павла Гусева, главреда «Московского комсомольца»
- Владимира Сунгоркина, главреда «Комсомольской правды»
- Сергея Михайлова, гендиректора ТАСС
- Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой, которых Reuters называл дочерями Владимира Путина
- Олега Добродеева, гендиректора ВГТРК
- Алексея Пиманова, «Красная Звезда»,
- Игоря Коротченко, члена общественного совета при Минобороны,
- Елены Тимченко, жены миллиардера Геннадия Тимченко
Это пятый пакет санкций против России. Он уже вступил в силу.