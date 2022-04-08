ЕС заморозил активы ВТБ и ввел санкции против Олега Дерипаски

Евросоюз расширил список санкций против России и заморозил активы ряда российских банков и компаний. Всего в список вошли 216 физлиц, следует из документа.

ЕС заморозил активы ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», банка «Открытие» и 14 промышленных и транспортных компаний.

Концерн «Калашников»

Государственная транспортная лизинговая компания

Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»

«Технологии машиностроения»

Объединенная двигательная корпорация

«Русские машины»

Судостроительный завод «Море»

Военно-промышленная компания

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Персональные санкции ввели против:

Олега Дерипаски

Кирилла Шамалова

Германа Грефа

Павла Гусева, главреда «Московского комсомольца»

Владимира Сунгоркина, главреда «Комсомольской правды»

Сергея Михайлова, гендиректора ТАСС

Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой, которых Reuters называл дочерями Владимира Путина

Олега Добродеева, гендиректора ВГТРК

Алексея Пиманова, «Красная Звезда»,

Игоря Коротченко, члена общественного совета при Минобороны,

Елены Тимченко, жены миллиардера Геннадия Тимченко

Это пятый пакет санкций против России. Он уже вступил в силу.