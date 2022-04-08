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ЕС заморозил активы ВТБ и ввел санкции против Олега Дерипаски

Рустам Абдуллин
Сегодня в 22:00

Евросоюз расширил список санкций против России и заморозил активы ряда российских банков и компаний. Всего в список вошли 216 физлиц, следует из документа.

ЕС заморозил активы ВТБ, «Новикомбанка», «Совкомбанка», банка «Открытие» и 14 промышленных и транспортных компаний.


  • Концерн «Калашников»
  • Государственная транспортная лизинговая компания
  • Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь»
  • «Технологии машиностроения»
  • Объединенная двигательная корпорация
  • «Русские машины»
  • Судостроительный завод «Море»
  • Военно-промышленная компания
  • Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Персональные санкции ввели против:


  • Олега Дерипаски
  • Кирилла Шамалова
  • Германа Грефа
  • Павла Гусева, главреда «Московского комсомольца»
  • Владимира Сунгоркина, главреда «Комсомольской правды»
  • Сергея Михайлова, гендиректора ТАСС
  • Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой, которых Reuters называл дочерями Владимира Путина
  • Олега Добродеева, гендиректора ВГТРК
  • Алексея Пиманова, «Красная Звезда»,
  • Игоря Коротченко, члена общественного совета при Минобороны,
  • Елены Тимченко, жены миллиардера Геннадия Тимченко

Это пятый пакет санкций против России. Он уже вступил в силу.

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