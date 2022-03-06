Папа Римский: Святой престол готов сделать все для мира на Украине

Святой престол готов сделать все, чтобы достигнуть мира на Украине. Об этом заявил Папа Римский Франциск в традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра, пишет ТАСС.

По словам понтифика, на Украину отправились два кардинала, чтобы помочь населению. «Их присутствие там — знак не только присутствия Папы Римского, но и всего христианского населения, которое говорит, что война — это сумасшествие и ее нужно остановить», — отметил Франциск.

Он добавил, что Украина все больше нуждается в гуманитарной помощи. Папа Римский призвал обеспечить гуманитарные коридоры и прекратить военные действия. Понтифик считает важным превалирование диалога и здравого смысла, а также уважение международного права.

Франциск поблагодарил журналистов, которые рискуют жизнью, чтобы передать информацию с места событий. «Спасибо, братья и сестры, за вашу работу, которая позволяет нам приблизиться к драме страдающего населения и понять жестокость войны», — сказал он.