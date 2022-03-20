Папа Римский Франциск навестил украинских детей в римском госпитале

19 марта Папа Римский Франциск неожиданно приехал в римскую педиатрическую больницу, где проходят лечения дети из Украины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальное заявление Ватикана.

В двух отделениях больницы Bambino Gesu сейчас находится 19 детей. Они были эвакуированы из Украины в последние две недели, отмечает издание.

Дети проходят лечение от рака, неврологических заболеваний или серьезных травм, вызванных взрывами. Всего с начала «военной спецоперации» в больнице лечились около 50 детей из Украины.

«Кровь и слезы детей, страдания женщин и мужчин, которые защищают свою землю или спасаются от бомбардировок, будоражат наше сознание», — заявил Папа Римский.