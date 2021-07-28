Боб Оденкерк упал в обморок на съемках сериала «Лучше звоните Солу». Его госпитализировали

58-летний актер Боб Оденкерк потерял сознание на съемках последнего сезона сериала «Лучше звоните Солу» в Нью-Мексико. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Члены съемочной команды оперативно вызвали скорую, которая доставила актера в больницу. Сейчас он находится там под наблюдением врачей, причины обморока пока неизвестны.

Оденкерк был четыре раза номинирован на «Эмми» за роль адвоката Сола Гудмана, в 2014 году получил Премию Гильдии киноактеров за роль в сериале «Во все тяжкие».

Финальные серии спин-оффа «Во все тяжкие», сериала «Лучше звоните Солу», должны были выйти в 2021 году, но из‑за продолжающейся пандемии производство то и дело останавливалось, поэтому даты релиза до сих пор неизвестны.

В последнем сезоне будет всего 13 эпизодов. Создатели сериала заявили, что не планируют больше возвращаться ко вселенной «Во все тяжкие» после окончания съемок.