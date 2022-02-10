Финальный сезон «Лучше звоните Солу» выйдет в апреле

Телеканал AMC объявил, что премьера первой части заключительного сезона «Лучше звоните Солу» состоится 18 апреля. Вторая часть выйдет 11 июля.

The Hollywood Reporter отмечает, что разделение сериала на две части позволит ему побороться за «Эмми» как в этом году, так и в 2023. На премию в следующем году смогут номинироваться проекты, которые выходили с июня 2022 года.

Не так давно пользователи пытались самостоятельно вычислить дату премьеры шоу. В ранее вышедшем тизере улики помечены буквами D и R — четвертой и 18-й буквами английского алфавита. Если 4 — месяц, а 18 — число, то премьера состоится 18 апреля. Как оказалось, их догадки оказались правдой.