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Финальный сезон «Лучше звоните Солу» выйдет в апреле

Дарья Мельникова
Сегодня в 22:43

Телеканал AMC объявил, что премьера первой части заключительного сезона «Лучше звоните Солу» состоится 18 апреля. Вторая часть выйдет 11 июля.

The Hollywood Reporter отмечает, что разделение сериала на две части позволит ему побороться за «Эмми» как в этом году, так и в 2023. На премию в следующем году смогут номинироваться проекты, которые выходили с июня 2022 года.

Не так давно пользователи пытались самостоятельно вычислить дату премьеры шоу. В ранее вышедшем тизере улики помечены буквами D и R — четвертой и 18-й буквами английского алфавита. Если 4 — месяц, а 18 — число, то премьера состоится 18 апреля. Как оказалось, их догадки оказались правдой.

«Лучше звоните Солу» — это спин-офф сериала «Во все тяжкие». Финальный сезон должен был выйти еще в 2021 году, но из‑за пандемии производство постоянно приостанавливали.

Кроме того, 28 июля 2021 на съемочной площадке «Лучше звоните Солу» у исполнителя главной роли Боба Оденкерка случился сердечный приступ. Его экстренно госпитализировали в больницу. Актер смог вернуться к съемкам только в сентябре.

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