Боб Оденкерк вернулся к съемкам «Лучше звоните Солу» после сердечного приступа

Боб Оденкерк вернулся к съемкам сериала «Лучше звоните Солу» после перенесенного в июле сердечного приступа. Об этом актер сообщил в твиттере.
«Я так счастлив находиться здесь и жить этой особенной жизнью в окружении таких хороших людей», — написал он.
В конце июля 58-летний актер потерял сознание на съемках последнего сезона сериала. Его экстренно госпитализировали в больницу, где врачи диагностировали сердечный приступ.
Финальные серии спин-оффа «Во все тяжкие», сериала «Лучше звоните Солу», должны были выйти в 2021 году, но из‑за продолжающейся пандемии производство то и дело останавливалось, поэтому даты релиза до сих пор неизвестны.
В последнем сезоне будет всего 13 эпизодов. Создатели сериала заявили, что не планируют больше возвращаться ко вселенной «Во все тяжкие» после окончания съемок.