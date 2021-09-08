Боб Оденкерк вернулся к съемкам «Лучше звоните Солу» после сердечного приступа

Боб Оденкерк вернулся к съемкам сериала «Лучше звоните Солу» после перенесенного в июле сердечного приступа. Об этом актер сообщил в твиттере.

«Я так счастлив находиться здесь и жить этой особенной жизнью в окружении таких хороших людей», — написал он.