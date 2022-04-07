Австрия высылает четверых российских дипломатов

Власти Австрии объявили о высылке четверых российских дипломатов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на МИД страны.

В их числе — трое сотрудников российского посольства в Вене и один сотрудник генконсульства в Зальцбурге. Они должны покинуть Австрию до 12 апреля.

«Эти лица совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом, и поэтому объявлены нежелательными лицами (персонами нон грата) в соответствии со статьей 9 Венской конвенции о дипломатических сношениях», — заявил официальный представитель главы МИД Александер Шалленберг.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия «даст соответствующий ответ» Австрии на высылку дипломатов. О каких ответных мерах идет речь, не уточняется.

Ранее многие государства начали объявлять о высылке российских дипломатов из посольств в этих странах. В частности, Испания высылает около 25 сотрудников дипмиссии России, Дания — 15, Германия — 40. С соответствующими заявлениями также выступили Румыния (10 дипломатов), Словения (33), Латвия и Эстония (27).

Такая же мера в планах у Франции и Италии. Всего с начала «спецоперации» на Украине было объявлено о высылке более 200 российских дипломатов.

5 апреля Евросоюз объявил персонами нон грата 19 сотрудников постпредства России при ЕС в Брюсселе. Дипломаты будут выдворены из органа.