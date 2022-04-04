Верховный суд поддержал введение уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций

Верховный суд России поддержал инициативу о введении уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории страны. Об этом в своем телеграм-канале написал председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Инициатива предполагает ряд поправок в Уголовный кодекс РФ. Они позволят назначать наказание, в том числе уголовное, для российских компаний и их руководителей, которые «следуют и исполняют» санкции Запада.

По словам Андрея Клишаса соответствующий законопроект «Единая России» внесет на рассмотрение в Госдуму 4 апреля.

Ранее секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявлял, что российские компании стали отказываться работать с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами могут попасть под ограничения. Он отметил, что следование санкциям означает их поддержку.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины. В ответ на действия российских властей Евросоюз, США, Япония, Австралия, Великобритания и другие страны ввели санкции. Они затронули банки, бизнесменов, чиновников и ряд компаний.

Среди основных ограничений — заморозка значимой части валютных активов ЦБ, запрет на любые транзакции с ними, отключение от SWIFT ряда банков, закрытие неба для российских самолетов, санкции против сотен компаний и частных лиц, арест имущества российских предпринимателей на Западе.