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Госдума рассмотрит введение уголовной ответственности за исполнение антироссийских санкций в стране

Виктория Шанина
Сегодня в 13:35

4 апреля в Госдуму России внесут поправки в Уголовный кодекс РФ о привлечении к ответственности за исполнение антироссийских санкций на территории страны. Об этом председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил в своем телеграм-канале.

«Мы с коллегами из Госдумы завершили работу и в понедельник внесем поправки в Уголовный кодекс за исполнение ограничительных мер, введенных иностранными государствами на территории РФ и рассчитываем на оперативное рассмотрение поправок Государственной думой», — написал Клишас.

14 марта секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил, что партия предложила ввести ответственность, в том числе уголовную, для российских компаний и их руководителей, которые «следуют и исполняют» санкции Запада. По его словам, российские компании стали отказываться работать с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами могут попасть под ограничения. Он отметил, что следование санкциям означает их поддержку.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины. В ответ на действия российских властей Евросоюз, США, Япония, Австралия, Великобритания и другие страны ввели санкции. Они затронули банки, бизнесменов, чиновников и ряд компаний.

Среди основных ограничений — заморозка значимой части валютных активов ЦБ, запрет на любые транзакции с ними, отключение от SWIFT ряда банков, закрытие неба для российских самолетов, санкции против сотен компаний и частных лиц, арест имущества российских предпринимателей на Западе.

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