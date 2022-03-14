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«Единая Россия» предложила ввести уголовную ответственность за следование западным санкциям в РФ

Семён Гудошников
Сегодня в 19:32

«Единая Россия» предложила ввести ответственность, в том числе уголовную, для российских компаний и их руководителей, которые «следуют и исполняют» санкции Запада. Об этом у себя в телеграм-канале сообщил секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

По его словам, в последнее время некоторые российские компании, в том числе с государственным участием, отказываются работать с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами могут попасть под ограничения.

Турчак считает, что следование иностранным санкциям внутри страны — это косвенное свидетельство их поддержки. Такие действие способствует ухудшению экономической ситуации, отмечает он.

Поправки, вводящие ответственность за следование санкциям Запада, «Единая Россия» подготовит в ближайшее время.

4 марта Владимир Путин подписал закон, который вводит уголовную ответственность за призывы к санкциям против России или российских компаний. Уголовная ответственность наступает, если гражданин привлекался ранее в течение года к административной ответственности за призывы к санкциям, и влечет за собой штраф до 500 тыс. рублей или лишение свободы на срок до трех лет.

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