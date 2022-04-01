Роскомнадзор призвал Google прекратить ограничения против ютьюб-каналов российских СМИ

Роскомнадзор призвал Google незамедлительно прекратить какие‑либо ограничения в отношении российских СМИ на ютьюбе. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

По данным РКН, со стороны Google и YouTube было зафиксировано около 60 актов цензуры против российских информационных ресурсов и общественных деятелей.

18 марта РИА «Новости» со ссылкой на близкий к РКН источник сообщило, что видеохостинг в России могут заблокировать в ближайшее время. Тогда же в РКН заявили, что действия администрации видеохостинга носят террористический характер.

«Пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь», — отметили в ведомстве.

24 марта стало известно, что Союз журналистов России обратился в Роскомнадзор, МИД и Генпрокуратуру с просьбой принять меры в отношении Google и YouTube из‑за цензуры российских СМИ. СЖР не призывает к блокировке хостинга, но считает, что «предвзятая модерация и откровенная цензура» должны иметь последствия.