СЖР обратился в Генпрокуратуру с просьбой принять меры против Google и YouTube

Союз журналистов России обратился в Роскомнадзор, МИД и Генпрокуратуру с просьбой принять меры в отношении Google и YouTube из‑за цензуры российских СМИ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на председателя СЖР Владимира Соловьева.

«Мы выступаем против нарушения прав и цензуры по отношению к СМИ по национальному признаку. Мы за свободный доступ к информации от СМИ, соблюдающих законы и нормы профессиональной деятельности», — сказал он.

По словам Соловьева, СЖР не призывает к блокировке ресурса, но «предвзятая модерация и откровенная цензура со стороны цифровых платформ должны иметь последствия для них по всем нормам российского законодательства».

18 марта РИА «Новости» со ссылкой на близкий к РКН источник сообщило, что видеоплатформу в России могут заблокировать до конца следующей недели.

В РКН заявили, что действия администрации видеохостинга носят террористический характер. «Пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь», — отметили в ведомстве.