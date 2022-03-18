РКН: действия администрации YouTube носят террористический характер

Роскомнадзор назвал действия администрации видеохостинга YouTube террористическими и потребовал, чтобы компания перестала распространять угрозы в адрес россиян. Заявление опубликовала пресс-служба ведомства.

В сообщении указано: «Ранее стало известно, что пользователям видеохостинга YouTube транслируются рекламные ролики с призывами выводить из строя железнодорожные коммуникации Российской Федерации и Республики Беларусь. Действия администрации YouTube носят террористический характер и угрожают жизни и здоровью российских граждан».

РКН добавил, что «распространение подобных призывов наглядно демонстрирует антироссийскую позицию американской компании Google LLC (владеет YouTube. — Прим. ред.)». Ведомство потребовало от корпорации «в максимально короткие сроки» ограничить доступ к видеороликам.

14 марта замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин сообщил, что YouTube в России могут заблокировать в ближайшее время.

По словам Горелкина, видеохостинг не удалил «2501 материал противозаконной и деструктивной направленности», 2837 материалов «с недостоверной информацией о спецоперации в Донбассе» и «практически в постоянном режиме» осуществляет «цензуру в отношении российских пользователей и российских СМИ». Все юридические основания для блокировки есть, считает замглавы думского комитета.

После начала «военной операции» на Украине в России заблокировали Facebook — в ответ на блокировку российских СМИ, а затем Instagram — после сообщений о том, что руководство Meta временно разрешит на своих платформах посты с ненавистью в отношении российских военных, а также президентов России и Беларуси.

Позднее в Meta заявили, что новая политика будет работать только на территории Украины, а также заявили, что не разрешат публиковать призывы к убийству лидеров государств. Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией. В Совфеде сообщили, что российские пользователи Instagram и Facebook не будут считаться экстремистами.