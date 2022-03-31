Минфин США добавил в санкционный список более 30 россиян и организаций

Министерство финансов США в очередной раз расширило санкции в отношении России. В список добавили 13 физических лиц и 21 организацию, пишет РИА «Новости».

В частности, под ограничения попали Научно-исследовательский институт «Вектор» и НИИ молекулярной электроники. При этом «ОЗОН Банк», наоборот, был исключен из санкционного списка.

Также сегодня, 31 марта, США ослабили санкции против российских удобрений, медтехники и лекарств. Эти товары приравняли к продуктам первой необходимости — теперь их можно экспортировать, импортировать и реэкспортировать.

24 февраля Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на территории Украины. В ответ на действия российских властей Евросоюз, США, Япония, Австралия, Великобритания и другие страны ввели санкции. Они затронули банки, бизнесменов, чиновников и ряд компаний.

В частности, США ввели санкции против Геннадия Зюганова, Вячеслава Володина и членов правления ВТБ. Кроме того, дополнительные меры были приняты против бизнесмена Виктора Вексельберга. В США заблокировали его яхту и самолет. В санкционный список попали также жена пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Татьяна Навка и его дети Николай и Елизавета.