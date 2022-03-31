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США ослабили санкции против российских удобрений, медтехники и лекарств

Рустам Абдуллин
Сегодня в 11:29

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США приравняло российские минеральные удобрения к продуктам первой необходимости, чтобы избежать их дефицита в сельском хозяйстве. Ведомство выпустило новую генеральную лицензию, на которую обратил внимание «Коммерсант».

В американский список товаров первой необходимости помимо удобрений внесены сельхозпродукция, животные и корма для них, лекарства, медицинские изделия, бутилированная вода и продукты питания (кроме алкоголя, морепродуктов, рыбы и приготовленных из них продуктов).

США разрешили экспорт, импорт и реэкспорт товаров из этих категорий. Кроме того, разрешаются процедуры, исследования и клинические испытания, связанные с COVID-19.

Однако операции с товарами из списка запрещены, если в них участвуют Центробанк России, Фонд национального благосостояния (ФНБ), российский Минфин или любой из внесенных в санкционные списки ведомств и банков.

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