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Великобритания намерена ввести санкции против ДНР и ЛНР

Виктория Шанина
Сегодня в 13:42

Власти Великобритании рассматривают возможность введения санкций против Луганской и Донецкой народных республик. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление МИД страны.

«Санкции в отношении Крыма будут распространены на неподконтрольные правительству [Украины] районы Донецкой и Луганской областей в рамках нового законодательства, внесенного [на рассмотрение] в парламент», — говорится в заявлении.

Также 30 марта в парламенте будет представлен новый проект антироссийских санкций. Очередные ограничения затронут техосмотр частных самолетов и яхт бизнесменов из России.

22 февраля Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Вместе с тем были подписаны договоры о взаимопомощи и дружбе с ДНР и ЛНР.

На фоне этой новости был введен ряд санкций. В частности, Япония заявила о прекращении выдачи виз представителям республик Донбасса и замораживании их капиталов, Канада запретила любую финансовую деятельность с ЛНР и ДНР, а Австралия запретила восьмерым членам Совета безопасности России въезжать на территорию страны.

Также страны Евросоюза единогласно поддержали новый пакет санкций против России из‑за признания ДНР и ЛНР. В черный список ЕС включил 351 депутата Госдумы, проголосовавшего за признание самопровозглашенных республик, а также 27 физических и юридических лиц, включая банки и организации, финансирующие операции России в Донбассе.

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