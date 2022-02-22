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МИД России: ДНР и ЛНР признаны в тех границах, в которых их власти осуществляют полномочия

Рустам Абдуллин
Сегодня в 13:59

Россия признает ДНР и ЛНР в границах, в которых они «реализуют свои властные полномочия». Заявление замглавы ведомства Андрея Руденко передает ТАСС и РБК.

«Россия признает ДНР и ЛНР в границах, в рамках которых руководство ДНР и ЛНР реализуют свои властные полномочия и юрисдикцию», — сказал он.

В это же время пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия признала независимость республик «в тех границах, в которых они себя провозглашали».

В своем телеграм-канале главред Russia Today Маргарита Симоньян опубликовала комментарий МИДа. Из него следует, что «по вопросу границ следует руководствоваться» словами Руденко, потому что он является ответственным по вопросу ратификации договоров между ДНР, ЛНР и Россией.

Тем временем Госдума ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. В третьем чтении решение приняли единогласно, во втором один из депутатов проголосовал против.

Новость дополняется.

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