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Инфекционист Тимаков: ситуация с ковидом в России будет спокойной до осени

Виктория Шанина
Сегодня в 8:59

Ситуация с распространением коронавируса в России, вероятнее всего, будет спокойной до осени. Об этом ТАСС заявил инфекционист Евгений Тимаков.

Новая волна заболеваемости может быть вызвана только новой мутацией вируса, считает Тимаков. По его словам, это должен быть более активный штамм, чем «Омикрон».

«Пока, на данный момент, шесть месяцев до осени, можно жить в расслабленном состоянии. А дальше нужно будет ориентироваться на мутации, которые могут произойти в других странах к концу лета», — заявил Евгений Тимаков.

Он также отметил, что основная причина стабильной эпидемиологической ситуации заключается в том, что почти все россияне уже переболели коронавирусом. По этой же причине, как утверждает Тимаков, снятие антиковидных ограничений в России оправдано.

В России рекордный ежедневный прирост заболеваний COVID-19 был зафиксирован 11 февраля — тогда он составил 203 949 новых случаев. Затем этот показатель начал снижаться и уже к 2 марта составил менее 100 тыс. случаев — 97 455. Вчера, 28 марта, в России выявили всего 21 101 новый случай.

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