За последние сутки в России выявили 21 101 новый случай коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 2179 меньше, чем вчера.
Больше всего случаев зафиксировано в Петербурге — 998. За ним следуют Воронежская, Свердловская, Иркутская и Нижегородская области.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 17 783 843. За сутки умерли 335 человек, за все время — 367 686. Выздоровели 35 746 пациентов, за весь период — 16 689 977. Число госпитализаций за сутки составило 1762.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 482,2 млн. Россия находится на седьмом месте по этому показателю. На первом — США (81,6 млн), на втором — Индия (43 млн). За ними идут Бразилия (29,8 млн), Франция (25 млн), Великобритания (20,7 млн) и Германия (20,2 млн).