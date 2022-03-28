За последние сутки в России выявили 21 101 новый случай коронавируса, сообщает портал «Стопкоронавирус.рф». Это на 2179 меньше, чем вчера.

Больше всего случаев зафиксировано в Петербурге — 998. За ним следуют Воронежская, Свердловская, Иркутская и Нижегородская области.