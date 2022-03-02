В России выявили 97 455 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 97 455 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 122 случая больше, чем вчера.

На первом месте по числу заражений Свердловская область — 4844. Следом идут Петербург, Самарская область, Башкортостан и Нижегородская область. Москва шестая.