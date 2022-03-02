В России выявили 97 455 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 97 455 новых случаев коронавируса, сообщает оперштаб по борьбе с заболеванием. Это на 122 случая больше, чем вчера.
На первом месте по числу заражений Свердловская область — 4844. Следом идут Петербург, Самарская область, Башкортостан и Нижегородская область. Москва шестая.
Общее число зарегистрированных в стране случаев увеличилось до 16 592 824. За сутки умерли 784 человека, за все время — 353 230. Выздоровели 183 530, за весь период — 13 931 995. Число госпитализаций за сутки составило 11 754.
В мире, по данным Worldometer, количество заражений коронавирусом превысило 439,1 млн. Россия находится на шестом месте по этому показателю. На первом — США (80,6 млн), на втором — Индия (42,9 млн). За ними идут Бразилия (28,8 млн), Франция (22,7 млн) и Великобритания (18,9 млн).