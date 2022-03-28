Суд разрешил использовать Facebook* и Instagram* непричастным к незаконной деятельности

Тверской суд Москвы разрешил использование Facebook* и Instagram* для физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности. Об этом сообщает «Коммерсант».

Суд опубликовал текст решения по делу о признании компании Meta** (владеет Facebook и Instagram) экстремистской организацией. В документе также подтверждено, что на WhatsApp решение суда не распространяется.

11 марта агентство Reuters со ссылкой на внутренние электронные письма Meta сообщило, что компания позволит пользователям в некоторых странах публиковать посты с призывами к насилию в отношении российских военных и пожелания смерти лидерам России и Беларуси.

В этот же день Генпрокуратура России потребовала у суда признать Meta экстремистской организацией. Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства компании.

Позже в Meta уточнили, что новая политика будет распространяться только на украинских пользователей. Писать посты с призывами к насилию разрешат только в отношении российских военных, а не лидеров государств или мирного населения России.

21 марта суд признал Meta экстремистской организацией. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что заказ рекламы в Facebook и Instagram либо торговля акциями Meta могут квалифицироваться как финансирование экстремистской деятельности — это уголовная ответственность (статья 282.3 УК РФ).

*Facebook и Instagram запрещены на территории Российской Федерации.

**Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.