перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Guardian News/YouTube
Крис Рок не будет заявлять в полицию на Уилла Смита за удар по лицу во время «Оскара» 11:59
В России выявили 21 101 новый случай коронавируса 11:50
Суд разрешил использовать Facebook* и Instagram* непричастным к незаконной деятельности 11:28
«Ведомости»: Минздрав ищет аналоги лекарств, которые не выпускаются в России 11:00
«CODA» — лучший фильм. Список победителей «Оскара-2022» 10:43
Heineken уходит из России 10:20
Masyanya Kuvaeva/YouTube
Роскомнадзор уведомил создателя «Масяни» о блокировке сайта мультсериала 9:59
Дума Чукотки намерена прекратить работу Всемирного фонда дикой природы в регионе 9:41
Агентство Fitch отозвало все рейтинги России из‑за санкций 8:55
Роскомнадзор потребовал от российских СМИ не публиковать интервью с Владимиром Зеленским Вчера в 19:37
Глава ЛНР: подготовка к референдуму по вступлению в Россию не ведется Вчера в 19:24
Британия назвала условия снятия санкций, в Германии запретили Z и другие новости дня
Вчера в 18:33 дайджест
Украина анонсировала санкции против российских певцов и актеров. Среди них — Басков, Билан и Машков Вчера в 17:25
Минздрав: спрос на некоторые лекарства в России вырос в 10 раз Вчера в 16:57
Великобритания приостановила научное сотрудничество с российскими университетами Вчера в 16:00
Чехия заморозила имущество российских бизнесменов Вчера в 15:23
Швейцарская компания Zurich Insurance убрала из соцсетей свой логотип в виде буквы Z Вчера в 15:02
Южнокорейская разведка заявила о возможной подготовке КНДР к ядерному испытанию Вчера в 13:56
РКН заблокировал сайты немецкого таблоида Bild и публициста Александра Невзорова Вчера в 13:55
В двух регионах Германии за демонстрацию «Z» ввели уголовную ответственность Вчера в 12:48
Отключить рекламу

Суд разрешил использовать Facebook* и Instagram* непричастным к незаконной деятельности

Денис Ламехов
Сегодня в 11:28

Тверской суд Москвы разрешил использование Facebook* и Instagram* для физических и юридических лиц, не принимающих участие в запрещенной законом деятельности. Об этом сообщает «Коммерсант».

Суд опубликовал текст решения по делу о признании компании Meta** (владеет Facebook и Instagram) экстремистской организацией. В документе также подтверждено, что на WhatsApp решение суда не распространяется.

11 марта агентство Reuters со ссылкой на внутренние электронные письма Meta сообщило, что компания позволит пользователям в некоторых странах публиковать посты с призывами к насилию в отношении российских военных и пожелания смерти лидерам России и Беларуси.

В этот же день Генпрокуратура России потребовала у суда признать Meta экстремистской организацией. Следственный комитет возбудил уголовное дело против руководства компании.

Позже в Meta уточнили, что новая политика будет распространяться только на украинских пользователей. Писать посты с призывами к насилию разрешат только в отношении российских военных, а не лидеров государств или мирного населения России.

21 марта суд признал Meta экстремистской организацией. Глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что заказ рекламы в Facebook и Instagram либо торговля акциями Meta могут квалифицироваться как финансирование экстремистской деятельности — это уголовная ответственность (статья 282.3 УК РФ).

*Facebook и Instagram запрещены на территории Российской Федерации.

**Meta признана в России экстремистской организацией, ее деятельность на территории страны запрещена.

События недели на afisha.ru
мультфильм
Финник
Домовой заводит дружбу с девочкой
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
боевик
Брат
Криминальная драма Алексея Балабанова
драматический
День радио
Самый смешной капустник последних сезонов
премьеры
Один день из смерти Вадика Беляева
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски сокровищ
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Коммерсант
Генпрокуратура РФ
Люди
Павел Чиков
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить