28 марта на Мосбирже пройдут торги акциями всех российских компаний

Центробанк решил провести торги на Московской бирже акциями всех российских компаний. Они состоятся 28 марта, сообщается на сайте регулятора.

Торги акциями российских компаний, корпоративными, региональными и муниципальными облигациями пройдут с 09.50 до 13.50 по московскому времени, в режиме переговорных сделок (РПС) — с 9.30 до 14.00.

Торги облигациями федерального займа пройдут с 9.50 до 18.50 по московскому времени, в РПС — с 9.30 до 19.00.

По-прежнему будут запрещены короткие продажи (шорты) по этим бумагам.

24 марта Мосбиржа возобновила торги 33 российских компаний спустя почти месячный перерыв. После этого рост индекса биржи превысил на 10%.

До этого Мосбиржа не возобновляла торги на фондовом рынке с 28 февраля. 12 марта было объявлено о закрытии площадки не на следующий день, а сразу на несколько вперед.