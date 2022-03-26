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28 марта на Мосбирже пройдут торги акциями всех российских компаний

Рустам Абдуллин
Сегодня в 18:49

Центробанк решил провести торги на Московской бирже акциями всех российских компаний. Они состоятся 28 марта, сообщается на сайте регулятора.

Торги акциями российских компаний, корпоративными, региональными и муниципальными облигациями пройдут с 09.50 до 13.50 по московскому времени, в режиме переговорных сделок (РПС) — с 9.30 до 14.00.

Торги облигациями федерального займа пройдут с 9.50 до 18.50 по московскому времени, в РПС — с 9.30 до 19.00.

По-прежнему будут запрещены короткие продажи (шорты) по этим бумагам.

24 марта Мосбиржа возобновила торги 33 российских компаний спустя почти месячный перерыв. После этого рост индекса биржи превысил на 10%.

До этого Мосбиржа не возобновляла торги на фондовом рынке с 28 февраля. 12 марта было объявлено о закрытии площадки не на следующий день, а сразу на несколько вперед.

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