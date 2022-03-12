Центробанк не будет возобновлять торги на фондовом рынке Мосбиржи до 18 марта

Центробанк решил не возобновлять торги на фондовом рынке Московской биржи с 14 по 18 марта, сообщается на его сайте.

Исключением станут сделки в режиме «Выкуп: Адресные заявки» и в секции рынка СПФИ (производных финансовых инструментов).

Мосбиржа не возобновляла торги на фондовом рынке с 28 февраля и впервые сообщил о том, что не станет открывать их, не на следующий день, а сразу на несколько вперед.

Это связано с введенными против России санкциями. 10 марта доллар и евро в ходе торгов на Мосбирже обновили исторический максимум — 121,52 рубля и 132,31 рубля соответственно.