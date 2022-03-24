Индекс Мосбиржи открылся ростом после возобновления торгов

Рост индекса Московской биржи превысил 10% после возобновления торгов. Об этом сообщает «Интерфакс».

По данным на 10.22 24 марта, индекс Мосбиржи составил 2720,83 пункта (+10,13%), индекс РТС — 897,97 пункта (–4,16%).

Также подорожали акции «Магнита» (+22,4%), «Сургутнефтегаза» (+20,2%), Роснефти (+19,8%), Сбербанка (+17,9%, «префы» выросли в цене на 19,8%), «Татнефти» (+17,5%), «Норникеля» (+16,5%), «Полюса» (+13,7%), «Газпрома» (+11,7%), «Новатэка» (+11%), «Лукойла» (+10,8%), «Русала» (+10,7%), «Алросы» (+9,4%), НЛМК (+6,9%), АФК «Система» (+5,8%), ВТБ (+3,8%), ММК (+3,2%) и МТС (+0,4%).

Лидерами снижения стали акции «Аэрофлота» (-6%), «Интер РАО» (-3,4%), «РусГидро» (-2,9%), «Северстали» (-0,7%).

Мосбиржа не возобновляла торги на фондовом рынке с 28 февраля. 12 марта было объявлено о закрытии площадки не на следующий день, а сразу на несколько вперед.

«Мы приостановили торги на Московской бирже, чтобы избежать резких колебаний стоимости ценных бумаг в момент беспрецедентного изменения экономической ситуации», — объясняла глава ЦБ Эльвира Набиуллина необходимость такой меры.