Французская фармацевтическая компания Sanofi продолжит поставки жизненно важных медицинских препаратов в Россию и Беларусь. Об этом сообщает ТАСС.

Производитель ограничит коммерческую деятельность, откажется от рекламы и маркетинга, а также прекратит новый набор на клинические испытания на территории этих стран. Sanofi не отказывается от лечения и обследования пациентов, уже участвующих в ее программах.

В России компания реализует препараты для терапии рассеянного склероза, онкологических заболеваний, лекарства для диабетиков и другие медицинские средства.

Среди фармацевтических компаний, заявивших о продолжении работы в России с теми или иными изменениями, — американские Pfizer и Eli Lilly, немецкая Bayer, крупнейшая в Индии фармкорпорация Dr. Reddy’s Laboratories и британская AstraZeneca.