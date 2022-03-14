Американская фармацевтическая корпорация Pfizer продолжит поставки лекарств, но приостановит инвестиции в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

В Pfizer добавили: «Добровольная приостановка поставок наших лекарств в Россию будет прямым нарушением нашего основополагающего принципа приоритета пациентов».

Остановка поставок средств, в том числе для лечения рака или сердечно-сосудистых заболеваний, была бы способна привести к страданиям пациентов и их потенциальной гибели, указано в пресс-релизе.

«Хотя Pfizer не владеет и не управляет никакими производственными площадками в России, мы прекратим все запланированные инвестиции с местными поставщиками, предназначенные для наращивания производственных мощностей в стране», — передает ТАСС сообщение компании.

После начала «военной операции» на территории Украины, согласно данным Йельского университета, к 14 марта временно остановили деятельность или ушли с российского рынка 350 компаний. В их числе IKEA, H&M, Uniqlo, Inditex, McDonald’s, Coca-Cola, PepsiCo, LVMH и Kering, Chanel и Prada. Visa и Mastercard прекратили обслуживание российских карт.

Ряд фармацевтических компаний продолжат работу в России. Среди них французская корпорация Sanofi, крупнейший в Индии производитель лекарств Dr. Reddy’s Laboratories и британская AstraZeneca.