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Bayer продолжит поставлять в Россию лекарства и сельскохозяйственные товары

Денис Ламехов
Сегодня в 18:07

Немецкий концерн Bayer продолжит поставлять в Россию и Беларусь лекарства и сельскохозяйственные товары, однако приостановит все не связанные с этими сферами бизнес-операции. Об этом сообщает ТАСС.

План корпорации включает в себя заморозку всей рекламной деятельности и инвестпроектов, а также временную остановку поиска новых возможностей для бизнеса, указано в сообщении компании.

При помощи поставок сельскохозяйственных товаров по всему миру Bayer стремится обеспечить непрерывность логистики продуктов питания, защитив ее от сбоев в поставках и помогая предотвратить потенциально возможный продовольственный кризис, отметили в Bayer.

При этом корпорация будет следить за политической ситуацией и примет решение о поставках товаров сельского хозяйства на 2023 год и далее в зависимости от того, как будут развиваться события. В каталоге Bayer, предназначенном фермерам, — семена и средства для борьбы с вредителями.

Сегодня, 14 марта, американская фармацевтическая корпорация Pfizer сообщила, что продолжит поставки лекарств, но приостановит инвестиции в России. Среди других производителей лекарств, которые также продолжат работу в стране, — французская компания Sanofi, крупнейшая в Индии фармкорпорация Dr. Reddy’s Laboratories и британская AstraZeneca.

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