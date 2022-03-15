Фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила экспорт части лекарств в Россию

Фармацевтическая компания Eli Lilly приостановила экспорт неосновных лекарств в Россию и отказалась от инвестиций в стране. Об этом сообщил ТАСС.

Eli Lilly прервала также рекламную деятельность в России и клинические испытания. При этом компания не намерена прекращать поставки важных медикаментов, однако всю прибыль от продаж собирается передать на благотворительность.

«Наша деятельность в России в настоящее время сосредоточена только на том, чтобы люди, страдающие от таких заболеваний, как рак и диабет, продолжали получать необходимые им лекарства», — сказали в Eli Lilly.

Причиной сокращения поставок стала военная операция России на территории Украины. Представители компании выразили «глубокую обеспокоенность трагической гибелью невинных людей на Украине» и надежду на скорейшее прекращение боевых действий.

Eli Lilly — американская фармацевтическая компания, основанная в 1876 году в штате Индиана. Известна как первая компания, начавшая промышленное производство инсулина. Выпускает противодиабетические, противораковые препараты, а также антидепрессанты, средства от артрита и псориаза, головных болей и COVID-19.