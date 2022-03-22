Госдума приняла законопроект об уголовном наказании за фейки о работе госорганов РФ за рубежом

Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект о введении уголовного наказания за дезинформацию о работе любых государственных органах России за рубежом. Об этом пишет ТАСС.

Уголовная ответственность за фейки о госорганах, работающих за рубежом, будет аналогична той, что предусмотрена за распространение ложной информации о Вооруженных силах (ВС) России.

Согласно новому закону будет расширен список органов, распространение фейков о которых будет наказываться. Речь идет, в том числе, о посольствах, прокуратуре, Росгвардии, МЧС и других.

Соответствующие изменения вносятся в принятый 4 марта закон об уголовной ответственности за дискредитацию ВС и фейки о них. По нему может грозить до 1,5 млн рублей штрафа либо 15 лет лишения свободы.