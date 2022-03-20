Германия подписала долгосрочное соглашение по поставкам сжиженного природного газа из Катара

Германия и Катар договорились о долгосрочном партнерстве в сфере энергетики. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на министра экономики ФРГ Роберта Хабека.

В Дохе Хабек встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. По словам министра, эмир продемонстрировал более широкую поддержку, чем ожидалось.

Роберт Хабек также сообщил о «сильно динамике» в деловых отношениях Германии и Катара. Как он утверждает, это соглашение позволит Германии обрести большую независимость от России.

Главы немецких компаний, которые сопровождали Роберта Хабека в Катаре, проведут дополнительные переговоры о заключении контрактов с катарской стороной. О каких именно объемах газа из Катара идет речь, не уточняется.

Хабек добавил, что согласованное партнерство с Катаром предусматривает не только поставки сжиженного природного газа в Германию, но и разработку возобновляемых энергоносителей, а также меры по усилению энергоэффективности.

В сентябре 2021 года завершилось строительство газопровода «Северный поток-2». Он состоит из двух ниток, которые протянули по дну Балтийского моря из России в Германию. За год он способен перекачивать 55 млрд кубометров газа.

22 февраля 2022-го Германия, после объявления Путина о признании независимости ДНР и ЛНР, заявила, что приостановит сертификацию газопровода. Председатель правительства Германии заявил, что Россия нарушила свои международные договоренности и предприняла «непостижимый, неоправданный» шаг. Остановка сертификации газопровода, по его словам, даст сигнал российским властям, что «такие действия не останутся без последствий».