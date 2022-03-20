перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Аэропорт Шереметьево отправил в простой почти половину сотрудников 9:52
Кинотеатры не будут повышать цены на билеты 9:36
Adem AY/Unsplash
Суд Бразилии отменил блокировку Telegram 8:36
Четыре крупнейшие нефтесервисные компании прекратили инвестиции в Россию Вчера в 21:06
Зеленский готов к переговорам с Путиным. Их провал он сравнил с Третьей мировой войной Вчера в 20:08
Патриарх Кирилл призвал к молитве за «наш единый народ» Вчера в 19:24
ООН: минимум 902 мирных жителя погибли на Украине, 10 млн покинули свои дома с конца февраля Вчера в 18:36
Блокировка пользователей «ВКонтакте», снижение аудитории Instagram и другие новости дня
Вчера в 18:31 дайджест
Франция заморозила активы ЦБ России на сумму 22 млрд евро Вчера в 17:13
«Уральские авиалинии» отправят работников в простой из‑за «сложной геополитической ситуации» Вчера в 16:41
Германия подписала долгосрочное соглашение по поставкам сжиженного природного газа из Катара Вчера в 16:31
Медведев и Захарова отреагировали на призывы к немцам отказаться от мяса для борьбы с Путиным Вчера в 15:39
Неизвестные разрисовали памятник советским солдатам в Афинах. СК возбудит уголовное дело Вчера в 15:27
Azur Air отменила вывозной рейс из Египта в Россию из‑за санкций Вчера в 14:26
Екатерина Шульман/Facebook
«ВКонтакте» заблокировал фан-группу Екатерины Шульман Вчера в 13:50
Mediascope: аудитория Instagram в России снизилась на 16%. Сейчас им пользуются более 30 млн человек Вчера в 13:28
РКН заблокировал сайты «Медиазона*. Центральная Азия» и Agentura.ru Вчера в 12:49
Папа римский Франциск навестил украинских детей в римском госпитале Вчера в 12:03
«Тед Лассо», «Наследники» и «Энканто»: победители премии Гильдии продюсеров США Вчера в 11:32
Уничтожены цеха по ремонту танков и крупная база военных Украины: главное из брифинга Минобороны РФ Вчера в 11:19
Отключить рекламу

Германия подписала долгосрочное соглашение по поставкам сжиженного природного газа из Катара

Виктория Шанина
Вчера в 16:31

Германия и Катар договорились о долгосрочном партнерстве в сфере энергетики. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на министра экономики ФРГ Роберта Хабека.

В Дохе Хабек встретился с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. По словам министра, эмир продемонстрировал более широкую поддержку, чем ожидалось.

Роберт Хабек также сообщил о «сильно динамике» в деловых отношениях Германии и Катара. Как он утверждает, это соглашение позволит Германии обрести большую независимость от России.

Главы немецких компаний, которые сопровождали Роберта Хабека в Катаре, проведут дополнительные переговоры о заключении контрактов с катарской стороной. О каких именно объемах газа из Катара идет речь, не уточняется.

Хабек добавил, что согласованное партнерство с Катаром предусматривает не только поставки сжиженного природного газа в Германию, но и разработку возобновляемых энергоносителей, а также меры по усилению энергоэффективности.

В сентябре 2021 года завершилось строительство газопровода «Северный поток-2». Он состоит из двух ниток, которые протянули по дну Балтийского моря из России в Германию. За год он способен перекачивать 55 млрд кубометров газа.

22 февраля 2022-го Германия, после объявления Путина о признании независимости ДНР и ЛНР, заявила, что приостановит сертификацию газопровода. Председатель правительства Германии заявил, что Россия нарушила свои международные договоренности и предприняла «непостижимый, неоправданный» шаг. Остановка сертификации газопровода, по его словам, даст сигнал российским властям, что «такие действия не останутся без последствий».

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
комедия
Доктор Свисток
Трэш-комедия от создателей «Непосредственно Каха»
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
ромком
Хочу замуж
Кристина Асмус и Милош Бикович находят друг друга в ромкоме Сони Карпуниной
живопись
Авангард. На телеге в XXI век
Новооткрытые работы Фешина, Машкова и Кандинского
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Люди
Роберт Хабек
Владимир Путин
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить