перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
В США потолстевший медведь пробирается в дома и ест всю еду. Местные жители не знают, как с ним быть 16:58
В Чечне приговорили двух ЛГБТ-персон к 6 и 8 годам колонии по делу о пособничестве терроризму 16:24
Великобритания ввела санкции против Тимченко, Ротенбергов и пяти российских банков 16:09
Кристен Стюарт, Джаред Лето и Кирстен Данст вместе спели «Drivers License» Оливии Родриго 15:43
Сергей Лавров считает, что у Украины нет права на суверенитет 15:29
Умер актер из «Доктора Кто» Стюарт Беван 15:19
gucci/Instagram
Джаред Лето, Снуп Догг, Майли Сайрус и Ли Чжон Чжэ снялись в стильной рекламе Gucci 14:59
Джастин Бибер и Tame Impala: фестиваль Sziget объявил вторую волну артистов 14:37
Германия приостановит сертификацию «Северного потока-2» 14:21
МИД России: ДНР и ЛНР признаны в тех границах, в которых их власти осуществляют полномочия 13:59
В ЛНР призвали Украину вывести войска из Луганской области 13:33
thechuk/Pixabay
Шеф-повара петербургских ресторанов и горожане напекут блинов для подопечных «Ночлежки» 13:20
Пенсионера из Краснодара приговорили к году условно за репост 12:36
Хозяева Большого русского кота Шлепы выступили «за мир и против войны» 12:18
За сутки в России выявили 135 172 случая коронавируса 11:10
Великобритания отменила обязательную самоизоляцию для заболевших COVID-19 10:58
Kinotavrfestival/Instagram
«Кинотавр» объявил даты проведения фестиваля 10:52
Фото: Харли Квинн в свадебном платье на съемках «Отряда самоубийц» Эйра 9:56
Словения отменила ковидные ограничения для туристов 9:52
Рубль вышел на первое место в мире по волатильности 8:37
Отключить рекламу

Германия приостановит сертификацию «Северного потока-2»

Семён Гудошников
Сегодня в 14:21

Власти Германии остановят сертификацию российского газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает немецкое издание Focus.

Шольц не смог сказать, есть ли шанс, что газопровод запустят в будущем. «Сейчас все нужно переоценить», — отметил он.

Немецкий канцлер добавил, что согласовал решение по «Северному потоку-2» с министром экономики Робертом Хабеком. Шольц поручил Федеральному сетевому агентству Германии остановить сертификацию газопровода до особого распоряжения.

Председатель правительства Германии заявил, что Россия нарушила свои международные договоренности и предприняла «непостижимый, неоправданный» шаг, признав независимость ДНР и ЛНР. Остановка сертификации газопровода, по его словам, даст сигнал российским властям, что «такие действия не останутся без последствий».

Президент России Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик накануне. Сегодня, 22 февраля, Госдума ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве с частично признанными республиками.

О завершении строительства «Северного потока-2» было объявлено 10 сентября 2021 года. Газопровод состоит из двух ниток, которые протянули по дну Балтийского моря из России в Германию. За год он способен перекачивать 55 млрд кубометров газа.

Против строительства газопровода выступали Украина и США. Администрация Джо Байдена ввела санкции против трех российских компаний, более десятка судов и двух частных лиц, связанных с проектом.

События недели на afisha.ru
боевик
Анчартед: На картах не значится
Том Холланд отправляется в опаснейшее приключение на поиски Эльдорадо
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
хип-хоп
Fatboy Slim
Икона биг-бита едет в Россию
детектив
Смерть на Ниле
Эркюль Пуаро снова расследует загадочное убийство
рок
«Брат-2: Живой Soundtrack»: «Сплин», «Би-2», Вячеслав Бутусов
Песни из главного фильма постсоветской России живьем
современная драма
Солнечная линия
Минималистичный спектакль по пьесе Ивана Вырыпаева о том, как мы друг друга не слышим
Рекомендации партнеров

Другие материалы по темам

Теги
Госдума
Люди
Олаф Шольц
Владимир Путин
Джозеф Байден
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2022 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить