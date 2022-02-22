Германия приостановит сертификацию «Северного потока-2»

Власти Германии остановят сертификацию российского газопровода «Северный поток-2». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает немецкое издание Focus.

Шольц не смог сказать, есть ли шанс, что газопровод запустят в будущем. «Сейчас все нужно переоценить», — отметил он.

Немецкий канцлер добавил, что согласовал решение по «Северному потоку-2» с министром экономики Робертом Хабеком. Шольц поручил Федеральному сетевому агентству Германии остановить сертификацию газопровода до особого распоряжения.

Председатель правительства Германии заявил, что Россия нарушила свои международные договоренности и предприняла «непостижимый, неоправданный» шаг, признав независимость ДНР и ЛНР. Остановка сертификации газопровода, по его словам, даст сигнал российским властям, что «такие действия не останутся без последствий».

Президент России Владимир Путин объявил о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик накануне. Сегодня, 22 февраля, Госдума ратифицировала договоры о дружбе и сотрудничестве с частично признанными республиками.

О завершении строительства «Северного потока-2» было объявлено 10 сентября 2021 года. Газопровод состоит из двух ниток, которые протянули по дну Балтийского моря из России в Германию. За год он способен перекачивать 55 млрд кубометров газа.

Против строительства газопровода выступали Украина и США. Администрация Джо Байдена ввела санкции против трех российских компаний, более десятка судов и двух частных лиц, связанных с проектом.