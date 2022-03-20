Azur Air отменила вывозной рейс из Египта в Россию из‑за санкций

Российская авиакомпания Azur Air отменила вывозной рейс из Египта в Россию. Об этом в своем телеграм-канале сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Причиной отмены этого и других рейсов стали новые санкции США в отношении авиаперевозчиков. Росавиация совместно с авиационными властями Египта работает над согласованием нового рейса.

Как отмечает Догузова, российские туристы, которые сейчас находятся в Египте, должны оставаться на связи с туроператорами. Они проинформируют об изменениях в вылете.

«Сейчас туроператоры за свой счет продлевают туристам проживание. Все туристы, которые не смогли вовремя улететь домой, будут расселены в отели и обеспечены всем необходимым», — отметила глава Ростуризма.

По словам Зарины Догузовой, Ростуризм получил ряд жалоб на условия размещения. Ведомство связалось с туроператорами с просьбой обеспечить безопасные и более комфортные условия до возвращения в Россию.

После начала «военной спецоперации» Евросоюз, США и ряд других стран ввели санкции против России. В частности, все государства ЕС, Канада, Исландия, Албания и другие закрыли воздушное пространство для судов российских авиакомпаний.

Россия в качестве ответной меры запретила полеты самолетам из 36 стран без спецразрешения Росавиации или Министерства иностранных дел. Росавиация рекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах с 6 марта приостановить полеты за рубеж, а с 8 марта — из‑за рубежа.

Авиационные регуляторы Бермуд, Ирландии и Евросоюза отозвали летные сертификаты у самолетов российских авиакомпаний. Евросоюз обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками до 28 марта.

На фоне этого Владимир Путин разрешил регистрировать в России иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Выдача российских сертификатов позволит авиаперевозчикам использовать иностранные суда на внутренних рейсах.