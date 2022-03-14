Регуляторы ЕС и Ирландии отозвали летные сертификаты у самолетов российских авиакомпаний

Авиационное управление Ирландии (IAA) отозвало сертификаты летной годности у самолетов российских авиакомпаний. Об этом сообщает РБК.

По данным Росавиации, к 25 февраля у российских перевозчиков было 37 лайнеров, зарегистрированных в Ирландии. Ими пользовались «Россия», «Алроса» и iFly.

Без летного сертификата самолет не может выполнять рейсы. Документ выдает орган гражданской авиации страны, где лайнер зарегистрирован.

12 марта о приостановке летных сертификатов воздушных судов российских авиакомпаний заявили Бермудские острова. Это касается 768 самолетов.

Власти Бермуд объяснили свое решение введенными против России санкциями и неуверенностью в том, что «эти самолеты пригодны для полетов», поскольку под запретом оказались техобслуживание и поставка запчастей и оборудования.

Евросоюз обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками до 28 марта. На фоне этого Владимир Путин разрешил регистрировать в России иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Выдача российских сертификатов позволит авиаперевозчикам использовать иностранные суда на внутренних рейсах.