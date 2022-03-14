Регуляторы ЕС и Ирландии отозвали летные сертификаты у самолетов российских авиакомпаний

Европейское агентство по безопасности полетов лишило российские авиакомпании сертификатов на полеты в небе стран ЕС. Об этом сообщает РБК со ссылкой на письмо регулятора.
Ограничения коснутся лайнеров «Аэрофлота», S7, «Волги-Днепр», «Газпром-Авиа», «Уральских авиалиний», «России», Utair, «Победы», Red Wings, IFly, Nord Wind, «Якутии», «Ямала», «Алросы», «Авиастар-ТУ», «Государственной компании 224 летный авиаотряд», корпорации «Иркут», компаний «Туполев» и «Бериев», а также учебных центроы, сервисных компаний и авиаций МЧС. Общее число самолетов, затронутых ограничениями не сообщается.
Авиационное управление Ирландии (IAA) отозвало сертификаты летной годности у самолетов российских авиакомпаний. Об этом сообщает РБК.
По данным Росавиации, к 25 февраля у российских перевозчиков было 37 лайнеров, зарегистрированных в Ирландии. Ими пользовались «Россия», «Алроса» и iFly.
Без летного сертификата самолет не может выполнять рейсы. Документ выдает орган гражданской авиации страны, где лайнер зарегистрирован.
12 марта о приостановке летных сертификатов воздушных судов российских авиакомпаний заявили Бермудские острова. Это касается 768 самолетов.
Власти Бермуд объяснили свое решение введенными против России санкциями и неуверенностью в том, что «эти самолеты пригодны для полетов», поскольку под запретом оказались техобслуживание и поставка запчастей и оборудования.
Евросоюз обязал лизинговые компании разорвать контракты с российскими перевозчиками до 28 марта. На фоне этого Владимир Путин разрешил регистрировать в России иностранные самолеты, находящиеся в лизинге у российских компаний. Выдача российских сертификатов позволит авиаперевозчикам использовать иностранные суда на внутренних рейсах.