Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям остановить полеты за рубеж из‑за ареста самолетов

Росавиация порекомендовала авиакомпаниям с самолетами в иностранных реестрах с 0.00 6 марта остановить рейсы за рубеж, а с 0.00 8 марта — рейсы из‑за рубежа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ограничения затрагивают только те российские авиакомпании, у которых есть риски ареста или задержания судов за рубежом, и иностранные авиакомпании стран, которые не ограничили воздушное сообщение с Россией.

При этом в ведомстве добавили, что полеты внутри страны продолжатся без ограничений.

Ранее российская авиакомпания S7 в связи с сообщениями об аресте самолетов отменила несколько рейсов за рубеж. Об одном из таких случаев говорилось в Ереване, однако власти Армении арест опровергли и связали задержку с «проблемами с документацией для осуществления дальнейшего полета».