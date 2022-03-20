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Mediascope: аудитория Instagram в России снизилась на 16%. Сейчас им пользуются более 30 млн человек

Виктория Шанина
Сегодня в 13:28

Иследовательская компания Mediascope по просьбе РБК проанализировала изменения в аудитории социальных сетей в России. Аналитики подсчитали, сколько пользователей покинули платформы, а какие из них стали популярнее за период с 24 февраля, начала «военной спецоперации», по 15 марта.

Российская аудитория Instagram, который был заблокирован в стране 14 марта, снизилась на 16% — с 39 млн до 34 млн пользователей ежедневно. По опыту других заблокированных соцсетей, эксперты сделали вывод, что падение интереса к платформе продолжится.

В частности, это видно на примере Facebook, к которому Роскомнадзор ограничил доступ 4 марта. Если до блокировки сервисом ежедневно пользовались около 10 млн россиян, то сейчас этот показатель достиг уже 6 млн и продолжает снижаться.

1 марта РКН возобновил замедление скорости Twitter, а 4 марта заблокировал полностью. Соцсеть потеряла более 50% пользователей ежедневно — показатели упали с 2,6 млн до 1,2 млн.

Лучше всех себя чувствует TikTok, который был ограничен только частично, — русским пользователям запретили публиковать новые ролики и смотреть контент иностранцев. Аудитория платформы практически не изменилась, оставшись на уровне 33 млн.

Российские пользователи заблокированных зарубежных соцсетей начали переходить на отечественные. 24 февраля мессенджер Павла Дурова Telegram ежедневно посещали 31 млн человек, а к 15 марта этот показатель вырос до 45,5 млн. Аудитория «ВКонтакте» выросла с 46 до 50 млн, а «Одноклассников» — с 20 до 21 млн соответственно.

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