ООН: с начала российской «военной операции» Украину покинули более 3 млн человек

За последние 20 дней, которые продолжается российская «военная операция», с Украины бежали более 3 млн человек. Это в среднем 150 тыс. человек за день и 6250 за час, сообщает Международное управление ООН по миграции в твиттере.

Среди покинувших страну 157 тыс. иностранцев. Подавляющее большинство беженцев уезжает в Европу. Среди основных направлений — Польша, Словакия, Венгрия, Румыния и Молдавия. Беженцы из Донецкой и Луганской народных республик уезжают в Россию.

Накануне агентство ООН по делам беженцев сообщило, что с 24 февраля Украину покинули 2,8 млн человек, а еще 2 млн переместились внутри страны.

Комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди заявил, что 10–15% населения Украины лишились крова, из которых половина покинула страну, и такими темпами еще 3 млн человек уедут в ближайшие дни. Он назвал этот миграционный кризис самым серьезным со времен Второй мировой войны.